Met 128 km p/u scheuren over Rooseveltlaan in Terneuzen: rijbewijs direct ingevorderd

Rabo spekt kas van zo'n 500 Zeeuws-Vlaam­se clubs

19 oktober TERNEUZEN - De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen heeft opnieuw de kas gespekt van zo'n vijfhonderd Zeeuws-Vlaamse stichtingen, verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. In totaal 180.000 euro was er te verdelen via de actie Rabo ClubSupport.