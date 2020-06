Mensensmokkel van 14 illegalen verliep via haven van Breskens

De 10 verdachten zouden deel uitmaken van een netwerk van mensensmokkelaars. “In België werden de migranten gehuisvest in transithotels, waarna ze vervoerd werden naar Nederland om daar, in de haven van Breskens, aan boord te gaan van een gehuurd zeilschip. In december vorig jaar, hebben de Britse politie en ‘Immigration Enforcement’ 14 personen onderschept, die via dit netwerk werden getransporteerd, bij hun aankomst op Britse bodem”, aldus het federaal parket tegen de krant Het Nieuwsblad.