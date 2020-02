‘Mensen die zeggen dat ze meer om dieren geven dan om mensen... Die zoeken we niet’

Met een testdag probeerde de Dierenbescherming aan de Haarmanweg in Terneuzen, zondag mensen te interesseren voor het rijden op de dierenambulance. De vraag over de chagrijnige kat is een van de vragen in de test. En ja, dat is écht gebeurd. ,,Met mensen om kunnen gaan is echt belangrijk", verzekert Dorien Schuurmans, hoofd Intake en Coördinatie. ,,Mensen die bellen omdat er een chagrijnige kat voor de deur zit. Die zul je toch uit moeten leggen dat we daar niet voor komen.”