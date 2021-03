Mensen brengen laatste groet aan omgebrachte Ichelle van de Velde, ‘Ze zou het waarschijnlijk zo gewild hebben’

Ichelle werd sinds 14 december vorig jaar vermist. Vele zoektochten in de omgeving van Oostburg, met de hulp van vrijwilligers uit de omgeving en leden van zoekhondenteam Signi, leverden niets op. Dinsdag 9 februari volgde een doorbraak. De politie hield in Aardenburg een 44-jarige verdachte aan, 17 februari gevolgd door de vondst van stoffelijke resten van Ichelle in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement. De verdachte, eigenaresse van een winkel in dezelfde straat in Oostburg waar Ichelle een winkel had, zit voorlopig nog in voorarrest.