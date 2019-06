Melanie uit Hoofdplaat misschien ook nog Miss Boerin

De 19-jarige prijkt al op de Boerinnenkalender 2019. Acht van de vijftien boerinnen op die kalender zijn uitverkoren voor de eindstrijd in Deventer. Drie keer zal ze tijdens de Land- en Tuinbouwbeurs over de catwalk gaan. Een keer in sexy overall, een keer in een jurk en een ronde in dezelfde afgeknipte spijkerbroek als ze op de kalender aan heeft. ,,Die hogedrukspuit die ik daar vasthoud laat ik achterwege hoor”, lacht ze.