Melanie (19) uit Hoofdplaat in nek-aan-nekrace bij Miss Boerin

ZUIDERBUREN Lillo moet weer een fort worden

15:27 Fort Lillo moet weer een vijfhoekig bastion worden. Dat is het opzet van het Masterplan Lillo dat in 2009 is gelanceerd. Na tien jaar komt er eindelijk schot in die zaak. Willy Ibens, voorzitter van Natuurpunt Antwerpen Noord, kijkt er alvast naar uit. ,,Dit is een beschermde site die je niet mag laten verloederen.”