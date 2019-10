Megaklus bij kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil: grote beurt voor 40 miljoen euro bij ammoniakfabriek

Vanaf de Koegorsstraat is al goed te zien dat op het Yara-terrein flink is gewerkt. Het hoogste punt van de ammoniakfabriek, de zestig meter hoge strippertoren, is in de steigers gezet. Die zijn opgebouwd op basis van nieuwe veiligheidseisen. Om de zes meter zijn bordessen gemaakt, waar medewerkers zo nodig even op adem kunnen komen. Dat hoogteverschil mocht eerder tien meter zijn.