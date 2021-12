Mega-inzamelaars André en Lilian stoppen ermee: ‘De vele verhalen over kanker werden ons te zwaar’

Er zijn maar weinig Terneuzenaren die André (75) en Lilian (74) niet kennen. Is het niet persoonlijk, dan toch zeker van zicht. Het Terneuzense stel fietste steevast in hun gesponsorde rode jassen door de stad. In 2017 grepen ze de Delta Ride for the Roses aan om geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Het werd van lieverlee hun levenswerk. Een wand in hun huiskamer hangt vol met krantenknipsels over hun acties. Collecteren, bazars houden, sponsors strikken... Niets was de Krullenbolletjes, zoals André en Lilian zichzelf noemen, te gek om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen die vreselijke ziekte.