Meeuwengekrijs sterft uit in Saeftinghe

EMMADORP - Op weg naar het vogelringstation diep in het Verdronken Land van Saeftinghe schiet de auto alle kanten op. Zo slecht is de weg. ,,Dat is nog niks", reageert Pepijn Calle, medewerker van Het Zeeuwse Landschap, bij aankomst.