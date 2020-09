Meeste problemen parkeerautomaten Sluis verholpen, maar: ‘Een tv die voor 80 procent werkt, vliegt ook het raam uit’

Nauwelijks was Sluis in maart overgegaan op een ander parkeersysteem of het regende problemen met de nieuwe parkeerautomaten, die 250.000 euro kostten. De schermen bleken de grote boosdoener: ze veroorzaakten storingen en waren praktisch onleesbaar als de zon fel scheen. De gemeente zag zich genoodzaakt de automaten buiten werking te stellen, zodat de schermen konden worden vervangen. Parkeren was tijdelijk praktisch gratis. Sluis verwachtte ongeveer 100.000 euro voor de nieuwe exemplaren te moeten betalen. Nu blijkt de prijs veel hoger, ruim 172.000 euro, ondanks dat de leverancier een ‘aanzienlijke korting’ heeft gegeven.

‘Niet alles te wijten aan Covid-19'

Het heeft er volgens wethouder Poissonnier wel in geresulteerd dat vrijwel de meeste storingen verleden tijd zijn. ,,Tachtig procent is opgelost, de problemen hebben geen grote impact meer op de parkeerinkomsten.” Het is volgens haar sowieso moeilijk in te schatten hoeveel Sluis is misgelopen door de haperende machines. ,,De grootste inkomstenderving komt door de lockdown.”

Dinsdagavond bleek dat de gemeenteraad die uitleg niet zomaar slikt. ,,Ik word hier niet vrolijk van. Het werkt wel, of het werkt niet. Een televisie die voor tachtig procent werkt, vliegt bij mij het raam uit", was de kleurrijke vergelijking van VVD’er Raoul du Fossé. Arnold Scheppers van Dorpsbelangen & Toerisme schrok vooral dat de nieuwe schermen veel meer hadden gekost dan was verwacht. Ook wil hij net als Robert Evers (PvdA) dat Sluis alsnog uitzoekt hoeveel de gemeente aan parkeerinkomsten is misgelopen. ,,Je kunt niet alles wijten aan Covid-19", aldus Evers. Poissonnier weersprak daarop dat ze een te positief beeld schetste. ,,Ten opzichte van juni gaat het een stuk beter.”

Quote Een televisie die voor tachtig procent werkt, vliegt bij mij het raam uit Raoul du Fossé, VVD

Scanauto

Naast de nieuwe automaten, gaat het parkeerbeleid nog meer op de schop. Een digitaal vergunningssysteem voor inwoners van Sluis is op komst. Ook wil de gemeente een scanauto kopen, die de functie van de parkeerwachter overneemt door de nummerplaten van geparkeerde auto's te controleren. Die kan drieduizend controles per uur uitvoeren. De auto kost rond de 35.000 euro, de scanapparatuur 174.000 euro. Wanneer de wagen rijdt, kon wethouder Poissonnier dinsdag niet zeggen. Eerder had de gemeente het laatste kwartaal van dit jaar als streefdatum.