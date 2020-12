Meermaals zwaar vuurwerk in beslag genomen tijdens onopvallende controle in Hulst

Bij de controle werd een automobilist aangehouden die in totaal 37 stuks van de Cobra-6 in zijn bezit bleek te hebben. In zijn auto zaten drie andere jongeren. Onbekend is of zij ook betrokken waren bij het bezit en transport van het illegale vuurwerk.

Bij een andere 17-jarige jongen werd een Cobra-6 in zijn rugtas aangetroffen. Hij fietse op de Koolstraat in Hulst toen hij door de onopvallende agenten werd gecontroleerd. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Extra aandacht voor illegaal vuurwerk

De politie heeft extra aandacht voor zwaar vuurwerk omdat er de afgelopen tijd veel meldingen zijn geweest van overlast door explosies of zelfs vernielingen. Zo werd in de omgeving van de Koolstraat de ruit van een bushalte en een flink aantal prullenbakken opgeblazen. De politie is nog op zoek naar een mogelijke dader die een capuchon over zijn hoofd had getrokken en op een fiets reed. Volgens getuigen was die persoon verantwoordelijk voor een van de vernielingen.