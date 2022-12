Meerdere auto’s beschadigd bij ongeval in Hulst

Met video Rosann uit Sluis staat vrijdag in de liveshow van The Voice van Vlaanderen en hoopt op veel stemmen uit Zeeland

Rosann uit Sluis gaf zich op voor The Voice van Vlaanderen en zong zich met succes door alle rondes heen. Ze staat vrijdag 2 december in de eerste liveshow. ,,Dit is een kinderdroom die uitkomt.”

