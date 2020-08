Meer woningzoekenden in Zeeuws-Vlaanderen, maar wachttijd voor huurhuis nog steeds slechts acht à negen maanden

VIDEO Zeeuwse roeisters maken monster­tocht van 4800 kilometer

30 augustus KORTGENE - Renate de Backere ziet het al helemaal voor zich: in december roeit ze met drie anderen midden op de Atlantische Oceaan en maakt ze onder een heldere sterrenhemel in alle stilte haar slagen. ,,Dat plaatje zit al een tijdje in mijn hoofd”, zei ze zaterdag in Kortgene, waar ze met haar teamgenotes Marieke le Duc, Iris Noordzij en Melissa Vooren de boot Queen of Hearts presenteerde. ,,Ik kan me er erg op verheugen om wekenlang alleen met mijn sport bezig te zijn. Het wordt supergaaf.”