Meer wegversmallingen moeten Boerenhol veiliger maken, dorpsraad juicht nog niet

Provincie zit met vervuild slib in de maag: langer in Westdorpe of dumpen op Engelse akkers?

13:13 WESTDORPE - Er is een flinke kans dat het vervuilde rioolslib dat tijdelijk ligt opgeslagen in Westdorpe niet wordt verbrand, zoals in Nederland de regel is, maar wordt uitgestrooid op akkers in Engeland. Het lukt het dagelijks provinciebestuur niet daar een stokje voor te steken. ,,Ik wil dat het verbrand wordt", zegt gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, milieu).