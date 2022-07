Meer dan honderd inwoners krijgen schadevergoeding na plof kadewand Middensluis

TERNEUZEN - Meer dan de helft van de mensen die schade meldden na de plof bij de Middensluis in maart komt in aanmerking voor een vergoeding. In totaal gaven zo'n tweehonderd inwoners aan schade te hebben.

De eerste kadewand van de Middensluis werd eind maart opgeruimd met behulp van explosieven. Er werd ingeschat dat dit geruisloos zou gaan. Inwoners zouden er weinig tot niets van merken. Niets was minder waar, een groot deel van de stad Terneuzen en omgeving schudde even flink op zijn grondvesten. De tweede kadewand wacht sindsdien nog steeds op sloop. Wanneer en hoe dat gebeurt, hangt nog altijd af van een onderzoek naar wat er mis ging bij de plof in maart. Dat onderzoek bevindt zich volgens een woordvoerder van de Nieuwe Sluis in de afrondende fase.

Alle bewoners en eigenaren van panden die stellen schade te hebben door de plof (denk bijvoorbeeld aan scheuren in woningen of gebroken glaswerk), horen in augustus of ze in aanmerking komen voor compensatie. Dit kan door middel van herstel of een schadeloosstelling.

Plan voor herstel in binnenstad

De schademeldingen zijn behandeld door twee onafhankelijke partijen. Broadspire trad op als schadebehandelaar, Top Expertise als schade-expert. Top Expertise constateert dat er vooral bij panden in het centrum van Terneuzen (dichtbij het sluizencomplex) vaak sprake is van een rechtstreeks verband tussen de gemelde schade en de plof. Het streven is dat een lokale aannemer voor het eind van het jaar alle erkende schades in de binnenstad herstelt.

Andere melders, bijvoorbeeld buiten het centrum, krijgen een financiële vergoeding. Tenminste, als de door hun gemelde gebreken door de schade-expert zijn erkend. Ongeveer de helft van de melders krijgt te horen dat de gemelde schade niet is te verklaren vanuit door de plof veroorzaakte trillingen. Broadspire en Top Expertise kijken met mensen die het niet eens zijn met deze conclusie naar mogelijkheden in een vervolgtraject.