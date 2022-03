Meer dan het geven van een schop: waarom een cursus zelfverdediging belangrijk is

Roeiers van Dow varen nu hun eigen koers, in de hoop op meer (jonge) leden

TERNEUZEN - De klok is een uurtje verzet en dus kan er 's avonds buiten langer worden gesport. Let maar eens op deze week als je langs de Otheense kreek in Terneuzen komt. Grote kans dat je een fanatiek stel roeiers over het water ziet scheren.

27 maart