Meer dan 80 tips over dode vrouw in Westdorpe: wie ze is blijft onbekend

De vrouw werd precies een week geleden levenloos gevonden in een weiland aan de Sint Anthoniekade in Westdorpe. Ze droeg geen kleren en in de omgeving vond de politie geen eigendommen waarmee haar identiteit kon worden achterhaald. Een dag later maakte de politie bekend dat gezien verwondingen op het lichaam van de vrouw sprake was van een misdrijf. Ondanks uitvoerig onderzoek in de omgeving van de vindplaats en oproepen via de media is nog altijd onbekend wie de vrouw is.