Medisch mondkapje verplicht bij ZorgSaam

Bewoners Hengstdijk vrezen dat hun straat in een vakantie­park verandert: ‘Dan wordt het hier onleefbaar’

HENGSTDIJK - Bewoners van de Reygerskreek in Hengstdijk vrezen dat hun straat in een vakantiepark verandert. Dan komt de leefbaarheid van het dorp in gevaar: ,,We hebben hier een school en dat willen we zo houden.”

7 januari