Medicinale wietkweker vecht opnieuw sluiting woning door burgemeester Terneuzen aan

TERNEUZEN - Opnieuw vecht medicinaal wietkweker Philippe Rotthier de sluiting van zijn woning in Koewacht aan. Dinsdag dient zijn zaak voor de rechtbank in Middelburg. De Terneuzense burgemeester Jan Lonink besloot onlangs weer dat het huis van Rotthier drie maanden dicht moet.

Juli vorig jaar dreigde de woning van Rotthier al voor drie maanden te worden gesloten, van 25 juli tot 25 oktober 2019. Advocaat Roeland Aerts vocht de beslissing namens Rotthier met succes aan. De bestuursrechter in Middelburg oordeelde dat de woningsluiting niet mocht doorgaan en dat Lonink zijn maatregel moest heroverwegen. De gemeentelijke bezwarencommissie heeft zich erover gebogen en die is tot slotsom gekomen dat de sluiting wel rechtmatig was. Lonink heeft dit overgenomen, met als resultaat dat Rotthier toch voor drie maanden uit zijn huis moet.

Chronische pijn

In de woning werden eerder veertig wietplanten aangetroffen. Rotthier zegt zoveel planten nodig te hebben om de hennepolie te kunnen maken die hem helpt chronische pijn te onderdrukken. Hij raakte in 1998 bij een verkeersongeval ernstig gewond, waar hij nog altijd last van heeft. Volgens burgemeester Lonink zou het betoog van Rotthier niet kloppen en zou er sprake zijn van professionele wietteelt.