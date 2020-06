Meddie Willemsen, oud-eigenaar coffeeshop Checkpoint: ‘Ik heb het gevoel al ruim twaalf jaar in een soort quarantaine te leven’

TERNEUZEN - Strijdvaardig is hij nog steeds, Meddie Willemsen (68) uit Terneuzen, voormalig eigenaar van wat ooit de grootste coffeeshop van Europa was, Checkpoint. Dat het Openbaar Ministerie deze week ruim tweeëntwintig miljoen euro van hem claimde, gaat er bij hem niet in. ,,Ik heb nooit iets verkeerds gedaan en al die jaren dat Checkpoint bestond, gewoon belasting betaald.”

Het is al meer dan twaalf jaar geleden dat de politie voor een tweede keer Checkpoint binnenviel, nadat dit in 2007 ook al was gebeurd. Officieel mogen coffeeshops vijfhonderd gram wiet en hasj als handelsvoorraad hebben. Voor de Terneuzense coffeeshop met doordeweeks 2500 bezoekers per dag en in het weekend zelfs 3000 op een dag, was dat een lachertje. Als je goed zoekt, vind je altijd wel meer dan vijfhonderd gram, zeker als je bedenkt dat elke coffeeshop wel een weekvoorraad bij de hand moet hebben. In totaal 160 kilogram ontdekte de politie ‘aan de achterdeur', buiten Checkpoint.

De tweede inval in Checkpoint betekende het einde van de grootste coffeeshop van Europa die tot ver over de grens beroemd was. Negentig procent van de klanten, schat Willemsen, kwam uit België en Noord-Frankrijk, uit de omgeving van Lille. ,,Niet alleen omdat ze daar lastiger aan hasj of wiet konden komen, maar vooral omdat ik goede kwaliteit had. Ik zag mezelf als een kruidenier, en als kruidenier wil je het beste leveren. Vanuit de gemeente Terneuzen is mij wel eens gezegd, vanwege de grote drukte, ‘dan ga je toch slechter spul verkopen’, maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen.”

Volledig scherm Voor de tweede keer in een jaar een inval bij Checkpoint. Een man in burger komt met 2 tassen uit het pand. © Peter Nicolai

Zuinige Zeeuw