Meddie Willemsen moet Staat 11 miljoen betalen vanwege drugswinsten

Het Openbaar Ministerie eiste in juni dat Willemsen meer dan 22 miljoen euro moest betalen, vanwege de hoge opbrengst van de drugsverkoop. Het hof matigt die vordering omdat de overheid zelf een ‘discutabele rol’ gespeeld heeft door de exploitatie van de coffeeshop te gedogen. Checkpoint was destijds de grootste coffeeshop van Nederland, met per dag duizenden klanten. De toegestane handelsvoorraad hasj en wiet voor coffeeshops (500 gram per dag) was dus duidelijk niet voldoende. Uiteindelijk viel de politie twee keer binnen en werd de zaak gesloten.

Checkpoint werd jaren later bestempeld als criminele organisatie, maar Willemsen kreeg geen straf; de rechtbank in Den Bosch gaf aan dat hij eigenlijk niet anders had gekund. Het Openbaar Ministerie zag door het vonnis wel de mogelijkheid om miljoenen aan binnengehaalde drugswinsten te claimen via een ontnemingsvordering. Willemsen zelf gaf in juni in de PZC nog aan dat hij niets verkeerd had gedaan in de tijd van Checkpoint. ,,Ik heb al die jaren dat Checkpoint bestond, gewoon belasting betaald.”