MDMA-drugslab ontmanteld in Ossenisse

De politie laat weten dat het ging om een lab waar MDMA geproduceerd werd. In samenwerking met de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) wordt het lab geruimd door de politie. Het is nog onbekend hoe groot het lab is, aangezien de politie nog bezig is met de ontruiming. De toegangswegen naar het drugslab zijn afgesloten.