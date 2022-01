Mathilde uit Kloosterzande is honderd jaar, met scherpe geest en heel veel humor

Mathilde viert maandag haar honderdste verjaardag samen met haar naaste familie. Een brunch in Kloosterzande staat op het programma. Terwijl buiten storm Corrie raast, is het binnen gezellig. ‘Birthday Queen Til’ staat op een feestelijke sjerp die de eeuwelinge om heeft gekregen. En wat haar geheim is, om honderd te worden? ,,Gewoon blijven ademen. Weet je hoe dat moet?”, zegt ze met een knipoog.