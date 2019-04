Massale toeloop bij pont Sluiskil

De ANWB wilde voor een promotiecampagne een film over het veer maken. Maar ja, in de meivakantie vaart de pont niet. Een oproepje via de media deed wonderen. Tegen de vijftig fietsers, jong en oud, verzamelden zich maandag om 13.15 uur bij de pont. De opnamen duurden ruim een uur. ,,We doen dit graag", zeiden Lieve de Waal en Emma Pijcke uit Sluiskil. ,,We kunnen de pont niet missen.” De video van ruim twee minuten is waarschijnlijk vanaf 8 mei te zien op de Facebook-pagina en het You Tube-kanaal van de ANWB.