Massale steunbetuigingen voor eigenaren Bar Goed; geen aanwijzingen voor brandstichting

Tessa laat zien dat de techniek echt geen mannenwe­reld meer is

15 april SAS VAN GENT - Who run the world? Girls. Maar nog niet in Zeeland, zeker niet in de techniek. Microbioloog Tessa de Koster (27) krijgt het nog regelmatig te horen als ze vertelt dat ze bij Cargill in Sas van Gent werkt. ,,Dat is toch een mannenwereld. Nou, dat beeld klopt echt niet meer. En daar wil ik tijdens Girls’ day wat aan doen.”