Máscura-man Marc van Dorsselaer: ‘Herinneringen zijn het mooiste cadeau’

PORTRETHULST - Hij was bijna veertig jaar lang de man van de knaken, van de beleggingen en het vermogensbeheer. Wie hem toen had gezegd dat hij ooit (laatste) wensen van ernstig zieken zou laten uitkomen, dat hij de harten van zovelen zou raken, die had hij van over de rand van zijn leesbril toch even raar aangekeken.

Marc van Dorsselaer (64) is dé man achter Máscura; de stichting die hij nu elf jaar geleden in zijn geboorte- en woonplaats Hulst oprichtte. Toen nog met het mooie, maar bescheiden, doel kankerpatiënten te overladen met lieve wenskaartjes van familie, vrienden én wildvreemden. ,,Om hen te laten weten: je bent ziek, maar we zijn je niet vergeten, we denken aan je. Dit ogenschijnlijk kleine en simpele gebaar had zo’n impact op de zieken, hun naasten en op Marc, dat Máscura uitgroeide tot een prachtige herinnering- en wensenfabriek voor iedereen met een langdurig, chronisch of terminaal zieke als naaste. Marc begon in zijn eentje, maar zijn unieke idee raakte vele snaren. Máscura telt nu tientallen vrijwilligers en sponsoren met als overeenkomst: hun grote hart.

De wenskaartjes werden videoboodschappen van familie, lokale muziekgezelschappen, met (inter)nationale sterren. En die dvd’s werden luchtballonvaarten, limousineritten, verwendagen vol moois en lekkers waar de zieke compleet het middelpunt is, te midden van iedereen die hem of haar liefheeft. Máscura laat wensen uitkomen en maakt herinneringen; Marc was de verrassingsmanager.

Was, want Marc vond het tijd het stokje over te dragen. In Angelique van der Made vond hij de perfecte opvolger, al blijft hij wel als vrijwilliger bij Máscura betrokken. ,,Het was dik tien jaar lang rennen en vliegen, maar ik kreeg er uiteindelijk veel meer energie voor terug dan het me kostte. De voldoening, als weer een verrassing was gelukt, dat geeft een rijk gevoel.”