Marleen uit Breskens woont al jaren naast een ‘bouwval’: ‘Heb dit huis niet gekocht voor de ellende ernaast’

Marleen kocht in 2007 een rijtjeshuis in de Thijs Feddo Blankenstraat in Breskens. Ze heeft het prima naar haar zin. Dat verandert twee jaar later, wanneer de buurman besluit te verbouwen. ,,Sindsdien heb ik nog niets dan problemen gehad. Ik heb dit huis toch niet gekocht voor de ellende ernaast?” De buurman heeft zijn woning al zo ver uitgebreid, dat het nu letterlijk tegen het huis van Marleen aan gebouwd is. ,,Volgens de vergunning mag dat helemaal niet. Veel mensen die voorbij komen, denken dat het één huis is. Alsof het een twee-onder-een-kapper is.”