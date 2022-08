Markt vol legervoertuigen: de bevrijding van Terneuzen wordt voor het eerst groot gevierd en herdacht

Adrie Kasteleijn van pub Victory in Terneuzen huurde jaren geleden een huisje in Normandië. Hij werd vroeg wakker, ging een stuk lopen en bevond zich even later op een Amerikaans kerkhof. In zijn eentje stond hij tussen de ontelbare rijen witte kruisjes: kippenvel. ,,Elk kruisje stond recht. Elk grassprietje was even lang.” Het besef dat al die kruisjes toebehoorden aan soldaten, maakte diepe indruk. Ze sneuvelden bij de landing in Normandië, tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,Die jongens hebben geen kans gehad.”

‘Hier is ook flink gevochten’

Adrie komt al ruim twintig jaar in Normandië en gaat er altijd op 6 juni heen, op D-Day. Die dag in 1944 was de landing op de stranden van Normandië en daarmee begon de bevrijding van West-Europa. Adrie weet er veel over, is een verzamelaar van spullen uit die tijd en zette in september 2020 een grote stap: hij opende pub Victory in de Brouwerijstraat, gewijd aan Normandië. Veteranen weten de pub inmiddels ook goed te vinden, vertelt hij. Al langer liep hij rond met het plan voor Victory Day in zijn eigen Terneuzen. De havenstad werd 78 jaar geleden bevrijd op 20 september. ,,Hier is ook flink gevochten.”