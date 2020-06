Marjorie is doordeweeks verkoopmedewerker. Maar 's weekends tovert ze porselein om in kunstwerken

Meddie Willemsen, oud-eigenaar Checkpoint: ‘Ik leef al twaalf jaar in een soort quarantai­ne’

9:28 TERNEUZEN - Strijdvaardig is hij nog steeds, Meddie Willemsen (68) uit Terneuzen, voormalig eigenaar van wat ooit de grootste coffeeshop van Europa was, Checkpoint. Dat het Openbaar Ministerie deze week ruim tweeëntwintig miljoen euro van hem claimde, gaat er bij hem niet in. ,,Ik heb nooit iets verkeerds gedaan en al die jaren dat Checkpoint bestond, gewoon belasting betaald.”