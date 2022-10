Marjolein uit Oostburg is dierenpreparateur: ‘Ik geef beesten een tweede leven’

Schrijver Roald Dahl had een fascinatie voor opgezette dieren. In zijn korte verhaal The Landlady, over een jongeman die overnacht in een curieus hotel, spelen ze een hoofdrol. Op enig moment komen de beesten tot leven. Het atelier van Marjolein van Viegen in Oostburg lijkt in niets op de herberg geschetst door de Britse GVR-auteur, maar een tikkeltje angstaanjagend is het wel: die opgezette vossen, vogels en ratten die je aanstaren. Op de kamer staat wel een logeerbed, maar, lacht Marjolein: ,,Ik laat mijn kleinkind hier niet slapen. Dat is toch een beetje eng.”