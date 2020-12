Marina Beach-eigenaar Peter Gillis heeft na een jaar nog altijd geen cent gezien van zijn 61 miljoen

Hoe erg is het nou precies gesteld met de dijk van Perkpolder? Dat wordt uitgezocht

1 december HULST - Wat zit er in het oppervlaktewater, wat zit er in de bodem, hoe is het precies gesteld met de zeedijk bij Perkpolder en wat zijn de oplossingen? Dat gaat Rijkswaterstaat allemaal uitzoeken. Maar hoe het kan dat er stoffen in de thermisch gereinigde grond zitten, die er niet in hóren te zitten? Die vraag blijft vooralsnog onbeantwoord.