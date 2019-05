Marijke's Hobbyshop in Axel sluit: ‘Mijn droom is in duigen gevallen’

De naam zegt het al, Marijke's Hobbyshop, is eigendom van Marijke, van Marijke Scholter (41). Kaartjes maken is al jaren haar liefhebberij. Tien jaar geleden begon ze een webshop op internet in alle mogelijke spullen die je daarvoor nodig hebt. ,,Op den duur had ik zoveel voorraad thuis, dat ik dacht ‘ik begin een winkel'. Ik werkte al in een winkel. En het leek me wel leuk zelfstandig te zijn, vooral omdat ik ook nog met mijn hobby bezig kon zijn.”