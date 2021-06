Marieke woont in het huis van haar grootouders in Sint Kruis: ‘Ik wilde voor mijn oma zorgen’

Ze hebben het oude huis van haar grootouders onherkenbaar veranderd. De buitenmuren werden binnenmuren; de entree is verplaatst naar om de hoek; al het verouderde leidingwerk is aangepast en er kwam overal vloerverwarming. Binnen is het ruim, strak en modern: een royale hal, grote deuren, een L-vormige woonkamer met open keuken, waar de zon vanuit de tuin op het zuiden via twee wandgrote schuifpuien de grijze betonnen plavuizen laat oplichten. Hetzelfde formaat plavuizen ligt in de tuinkamer en op het aangrenzende terras, waardoor binnen en buiten in elkaar overlopen.