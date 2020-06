Marie-Paule komt terug naar Axel, maar niet nu. Want haar carrière in Hongkong is booming

,,7,5 jaar geleden ging ik als sommelier aan het werk in restaurant Amber in Hongkong, onder de Zeeuwse chef-kok Richard Ekkebus. Ik had niet verwacht dat ik zo lang in Hongkong zou blijven, maar het bevalt me hier heel goed. Sinds 2,5 jaar werk ik voor Maximal Concepts, een grote internationale restaurantgroep. Als groepsommelier maak ik er de wijnprogramma’s. Sinds vorig jaar ben ik senior operations manager & group sommelier en doe ik de day to day operations. Sorry, ik praat heel weinig Nederlands! Dat houdt in dat ik de wijnprogramma’s voor de verschillende restaurants samenstel, maar bijvoorbeeld ook personeel werf en train. Eigenlijk alles wat er komt kijken bij het runnen van een restaurant. Alleen al in Hongkong hebben we acht restaurants, met totaal verschillende concepten: westers, Japans, Chinees, Thais, Mexicaans, Caribisch... De complete bediening – 300 mensen – staat onder mij. Ik ben ook betrokken bij internationale openingen, onder andere in Las Vegas, Singapore en Bangkok. Dat zijn echt geweldige projecten die een kick geven!