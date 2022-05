Maria en Dag zijn 65 jaar getrouwd: ‘We waren altijd bij elkaar: ik schuren en gronden, hij schilderen’

Update Man laat 2-jarige zoon gewond achter na ongeval bij Spui

SPUI - Een 39-jarige man is dinsdagavond aangehouden nadat hij met zijn auto over de kop was geslagen op de Graaf Jansdijk bij de buurtschap Spui in de buurt van Axel. Zijn 2-jarige zoon heeft hij gewond achtergelaten in een nabij gelegen woning. De man bleek onder invloed van drank en drugs te hebben gereden.

27 april