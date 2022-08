Margreet uit Axel loopt met liefde 450 kilometer voor een goed doel: ‘De ontmoetingen onderweg zijn magisch’

Haar nieuwe pelgrimspaspoort ligt al klaar, want het vorige is bijna volgestempeld. Margreet Lucasse (60) uit Axel zette in 2010 haar eerste stappen op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela die 1796 kilometer lang is. ,,Van Breskens naar Nieuwvliet, van Nieuwvliet naar Sluis, van Sluis naar Brugge en zo ging ik steeds verder.” Dit jaar loopt ze van het Franse Saint Jean Pied de Port tot het Spaanse Leon.

Maandag 29 augustus start ze in het Zuid-Franse plaatsje aan de voet van de Pyreneeën. ,,De Frans-Spaanse grens steek ik over, dat is de eerste etappe. Gelijk de berg op, meteen klimmen.” Op 17 september moet ze, 450 kilometer later, op haar eindbestemming arriveren. In haar eentje lopen vond ze vroeger soms spannend, maar ze staat er nu heel anders in. ,,Dat is het stukje verbinding met spiritualiteit: het besef dat je nooit alleen bent. Je komt de leukste dingen tegen onderweg. Tuurlijk is het zwaar, je loopt vaak met zere voeten of pijnlijke spieren maar het blijft altijd leuk. En de ontmoetingen zijn magisch.”