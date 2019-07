Margreet uit Axel loopt 230 kilometer door Frankrijk voor het goede doel

VIDEO Dat wordt spannend: kans op 40 graden het grootst in Zeeuws-Vlaanderen

7:40 VLISSINGEN - De kans bestaat dat vandaag al het officiële warmterecord - 38,6 graden in 1944 in het Gelderse Warnsveld - wordt gebroken. In Noord-Brabant en Limburg kan het rond de 39 graden kan worden, meldt Weerplaza. De kans dat we morgen zelfs de 40 graden halen, is het grootst in Zeeuws-Vlaanderen.