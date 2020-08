Margreet loopt 487 kilometer door Nederland voor het Leger des Heils in Terneuzen

AXEL - Van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Het is een afstand van zo’n 487 kilometer, die Margreet Lucasse (58) uit Axel in drie weken wandelt voor het Leger des Heils in Terneuzen.