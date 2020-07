Manon van Opdorp: ‘Ik wil niet de grootste, maar wel de beste in het transport zijn’

Van Opdorp gelooft niet in toeval. Mensen en gebeurtenissen komen op je pad om een reden. Hoewel ze haar zegeningen telt, was het niet altijd makkelijk. De dood van Werner, haar vader én grote voorbeeld, voorop. Op de rijdende trein van een groeiend bedrijf springen, viel op zijn zachtst gezegd ook niet mee. Daarnaast heeft ze als alleenstaande moeder de zorg voor haar dochter Julie (2,5) en een volle sociale en maatschappelijke agenda. Zo zit ze nog in de Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen, het netwerk van jonge ondernemers uit de regio. Toen kort geleden een paar mensen die haar erg na staan, plots ernstig ziek werden, zat haar mandje even te vol. Tijd voor zelfreflectie. ,,Er is meer dan werken alleen.”

In de persoon van Wesley van Hoeijen kruiste een geschikte nieuwe algemeen directeur haar pad. ,,Wesley deelt mijn normen en waarden en visie op het bedrijf en ik kan de zaak tijdens mijn sabbatical met een gerust hart aan hem overlaten. Ik kom terug, het bedrijf is mijn tweede thuis, het transport zit in mijn genen. Maar in welke functie dat zal zijn, daar heb ik een jaar de tijd voor om over na te denken. In 2021 wil ik met mijn dochtertje veel reizen. Met haar Europa door in een Volkswagen T1 busje. Ik moet er alleen nog even voor sparen, man, wat zijn die dingen dúúr!”