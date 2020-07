Man vlucht na inbraak in Clinge en wordt geschept door auto

Afscheid voorzitter Iwan de Groote als voorzitter dorpsraad Hoek: Met zachte hand dood paard weer springle­vend gemaakt

1 juli HOEK - Als er in Terneuzen één succesvolle dorpsraad is, dan is dat die van Hoek. Dat is niet in het minst te danken aan Iwan de Groote (70), de voorzitter. Na acht jaar trad hij onlangs terug. ,,Ik hoop die tijd goed besteed te hebben voor Hoek.”