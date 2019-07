Man uit Zaamslag moet cel in voor meermalen verkrachten van schoonzusje

Vlaams afgevaardi­ge D’havé ziet door samenwer­king het hart van het oude graafschap weer kloppen

10 juli VLISSINGEN - Filip D’havé is sinds 1 januari Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland. Met een scherp oog voor de Vlaams-Zeeuwse samenwerking. Sinds de vorming van de fusiehaven North Sea Port zien we elkaar meer dan ooit staan.