Man uit Sint Jansteen voor de rechter: hij wilde een zwembad graven, maar het werd een hennepkwekerij

MIDDELBURG - Het moest een mooi stukje huisvlijt worden, zo had de 52-jarige C. K. uit Sint Jansteen zich voorgenomen. Een zwembad in de tuin. Voor de kinders. Het bouwsel werd door omstandigheden iets anders: een ondergrondse hennepkwekerij.

Daarvoor hoorde hij vrijdag in Middelburg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen zich eisen.

Destijds woonde K. in Terneuzen en zo rond 2016 begon hij alvast in zijn tuin te graven. Het werd een gat van vier bij twee meter en 130 centimeter diep. Helaas gooide grondwater roet in het eten en het idee voor een zwembad was van de baan.

Het gat dichtgooien was geen optie. Er stonden al vier muren, dus legde K. balken over het gat en goot beton erop. Een argwanende agent had eerder de werkzaamheden al aanschouwd en rook onraad. Midden november stapte de politie binnen en via een tuinhuisje en een luikje kwam die in de hennepkwekerij met 170 planten.

K. zei van niets te weten: het was werk van zijn ex-vrouw. En daar hield hij het bij. Volgens de deskundigen moest er acht keer zijn geoogst en alles bij elkaar zou dat netto 143.660 euro hebben opgeleverd. Dat bedrag zou K. dan ook in de staatskas moeten stoppen. De zaak tegen zijn ex is al eerder geseponeerd.

De rechtbank doet op 6 november uitspraak.