Man uit Breskens die partner doodstak voorlopig nog niet op vrije voeten

De vrouw wilde van hem scheiden, er waren spanningen en het slachtoffer wilde van hem scheiden. In de ochtend van 27 augustus 2011 ging het vreselijk mis. Terwijl hij met zijn vriendin in de keuken ‘discussieerde’ bracht hij haar met 22 messteken om het leven. Toen de hulpverleners arriveerden stak het mes nog uit haar rug.

L. had op 24 augustus vorig jaar al op vrije voeten kunnen worden gesteld, ware het niet dat hij begin dat jaar zijn nieuwe bruid had mishandeld en zijn VI met een jaar werd uitgesteld. Deze keer moet L. klinisch worden behandeld en is het wachten op een datum wanneer hij kan worden opgenomen. Zolang die nog niet bekend is blijft L. zitten waar hij zit, en dat is in de gevangenis.