Man uit Axel krijgt celstraf voor uitdelen van cocaïne

Van L. deelde in 2014 en 2015 ruim een jaar lang cocaïne uit aan bekenden. Hij dealde niet. Medio 2015 werd hij gepakt met 3,6 gram cocaïne en 958 gram speed. Dat van die cocaïne klopte wel, erkende Van L. tijdens de behandeling van zijn zaak, maar met de speed had hij eigenlijk niets te maken, want dat was een onderpand van een lening die hij had verstrekt. Alleen was de lener overleden, dus was het blijven liggen. Verder lagen er in zijn woning wat patronen en een stroomstootwapen.