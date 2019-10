Man uit Axel (21) in auto getrokken en beroofd; daders voortvluchtig

Axelse chocolade en bier uit Groede in Maartens streekpro­duc­ten­win­kel in Hulst

29 oktober HULST - Een handel in tweedehands bouwmaterialen, dat moest het worden. Al snel kwam Maarten de Ridder uit Sint Jansteen erachter dat hij dan zo'n duizend vierkante meter nodig had. Het is een streekproductenwinkel in de Gentsestraat in Hulst geworden, Alles Lokaal, die zaterdag opent. ,,Ik was bang dat ik niet genoeg producten had om de zaak vol te krijgen.”