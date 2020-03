Man slaat in Hulst voorruit bus kapot met staaf, chauffeur spuit brandblusser op hem leeg

Café Jopie in Sluis is gedonder spuugzat: 6 klanten krijgen ‘lokaalver­bod’ voor mishande­len jongen

4 maart SLUIS - Café Jopie in Sluis is het zat. Herrieschoppers zorgen al maanden voor problemen in en rond de bekende kroeg aan de Kaai. Samen met de politie en gemeente is nu een lokaalverbod ingesteld. Zes mannen kregen al zo’n verbod voor het mishandelen van een jongen.