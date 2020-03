Man schreeuwt over straat en vernielt auto's in Axel

Vlaamse studenten verpleeg­kun­de kijken over de grens: ‘Ik voel hier geen werkdruk’

9:00 SLUIS - De zorg voor twintig bewoners van woonzorgcentrum Rozenoord in Sluis ligt de komende vier weken volledig in handen van negen Vlaamse studenten verpleegkunde. Familiegesprekken voeren, overleggen met een arts, administratie bijwerken of een oplossing bedenken als iemand uit het team een griepje onder de leden heeft. Het kan allemaal voorbij komen. Spanning is er zeker, maar het vertrouwen in het team overheerst.