Man rijdt verkeersbord en boom omver in Sas van Gent

Zaamslagse graven komen in beeld op speciale website

3 september ZAAMSLAG - Niet één begraafplaats in de gemeente Terneuzen is goed in beeld gebracht als die in Zaamslag. Dat heeft geresulteerd in een website, genaamd zagras.nl, waarop namen van alle begraven overledenen zijn vastgelegd. Ook komen er foto’s bij van alle graven.