Man rent water in nadat auto over de kop slaat bij Spui

Op zoek naar het ultieme vrije en blije camperge­voel op het gloednieu­we 't Eiland in Sas van Gent

SAS VAN GENT - Ze kunnen er hartelijk om lachen. Jan Vinke en Annelies Korst, alias het ‘kampeerstel’. Wie had dat ooit kunnen denken? Vanaf donderdag 28 april is het toch echt zo; dan starten ze officieel als beheerders van camperplaats 't Eiland in Sas van Gent.

23 april