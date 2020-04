Man opgepakt wegens poging doodslag in Sint Jansteen

De politie ontving rond 14.45 uur een melding dat op de Puttingstraat een man werd aangevallen. Vermoedelijk werd hij door een andere man in een wurggreep gehouden. De agenten troffen niemand aan, maar even later kwam een melding uit Hulst dat een man in medische nood was. Hij kreeg medische zorg en deed aangifte van poging doodslag op de Puttingstraat in Sint Jansteen. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De 29-jarige verdachte is rond 16.30 in zijn woning aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.